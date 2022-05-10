В Северодонецком котле оказалось 15 тысяч солдат ВСУ

7 мая на своей странице в Facebook* Сергей Гайдай, киевский председатель Луганщины, был вынужден признать: «Ситуация очень тяжелая…. Сейчас наибольшие усилия враг бросает на то, чтобы осуществить прорыв в Попасной и на направлении Северодонецк – Воеводовка… Именно здесь больше всего обстрелов, постоянно идут ракетные прилеты, авиаудары. Ситуация достаточно ужасная…».

Фото: ТАСС ТАСС

Если посмотреть на карту военных действий, (особо отметим, которую публикует украинская сторона), можно увидеть, что главные дороги в Северодонецкую агломерацию фактически перерезаны российскими войсками.

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О тяжёлых боях за Воеводовку сообщил и посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. В своем Telegram-канале он написал: «В Воеводовке со стороны украинских боевиков была попытка контрнаступления, закончилась плачевно. Оставив на поле боя множество «двухсотых», вояки откатились к своим позициям. По сути, все боевики, подзадержавшиеся в Воеводовке, блокированы, у них есть выбор – либо с большими потерями попытаться вырваться с боем, либо сдаться и остаться в живых».

Дело в том, что через этот населенный пункт проходит шоссе Р-66, имеющее важнейшее значение для снабжения группировки ВСУ. Есть еще местная дорога Т-13-02, но она только частично отремонтирована и на многих участках находится в крайне плачевном состоянии. Для перевозки больших объемов грузов она точно не предназначена.

Как говорится, отдельное спасибо Сергей Гайдай, очільник Луганщини, должен сказать сам себе. По слухам в жовто-блакитных соцсетях, именно его карманная фирма отмывала здесь казенные денежки в прошлом году.

«Железка», идущая с севера на Лисичанск, находится под контролем наших частей в н.п. Ямполь, в чем признался Генштаб ВСУ. Южная ж/д дорога, проходящая через Попасную, тоже перерезана частями ВС РФ, во всяком случае, простреливается прямой наводкой (по данным на 7 мая).

В целом, прорыв в районе Попасной знаменует собой развал украинской обороны всего северного фаса Донбасской дуги, которую по количеству и глубине жовто-блакитных укрепрайонов называют украинской линией Маннергейма. А это значит, наши войска смогут обойти ее на северодонецком участке и развить наступление не только на Бахмут, но и на Днепр.

В качестве главного текущего успеха ВС РФ, по оценки западных экспертов, можно смело назвать окружение Северодонецкого гарнизона ВСУ. Дело в том, что Северодонецк отделен от Лисичанска рекой Северский Донец, переправиться через которую украинские солдаты под огнем российской артиллерии не могут.

«Взятие Северодонецка станет крупным выигрышем для российской армии, которая переориентировала свои усилия на захват всего восточного Донбасса», –- пишет "Agence France-Presse" со ссылкой на главу Северодонецкой военной администрации Александра Стрюка, по совместительству сотрудника СБУ. Тот прямо сказал, что «город почти окружен русскими и бойцами Луганской народной республики»

Что любопытно: Стрюк назвал Луганщину Луганской народной республикой, хотя ранее всегда звучало “сепаратисты”. Похоже, кое-что что в головах бенефициаров Майдана становится на место. По его словам, в Северодонецке блокировано 15 тысяч солдат ВСУ, причем из числа кадрового состава, наиболее ценного для украинской армии.

Если информация подтвердится, это станет самым большим котлом в нынешней спецоперации. Конечно, как показывает пример Мариуполя, «Зе-команда» официально не разрешит блокированным частям ВСУ сдачу в плен.

Можно даже не сомневаться, что Кремль лишний раз рисковать нашими солдатами не будет. Накрывать захисників незалежності будут планомерными артиллерийскими ударами по наводке беспилотников. Их судьба, по мнению украинских правдорубов, печальна.

Кстати, в укрнете можно найти сотни постов, где обсуждают новую тактику российских войск. Чаще всего пишут следующее:

«Наши радуются, что украинские солдаты не сдаются в “котлах”. Якобы русские не могут сломить “героическое сопротивление”. На самом деле, русский Генштаб все четко рассчитал. Сейчас окруженцы будут через соцсети молить Киев о спасении, заодно разгоняя волну негодования среди родни и близких, как это имело место с 93-й отдельной бригадой. Как раз самое то, чего ждут русские, ведь потери идущих на прорыв под прицельным артогнем и налетами авиации бойцов просто гигантские. В бой посылают как раз тех, кто должен оборонять города. Это чистой воды тактика выманивания из укрепрайонов».

«У Зеленского нет вариантов. Если он не попытается спасти наших ребят в Северодонецке или еще где-нибудь, его “порвут” в соцсетях, что политически очень опасно. Если же пойдет на деблокаду, положит в разы больше, чем спасет, если вообще спасет».

Все больше украинских блогеров признают, что такая практика ведет к вымыванию кадрового состава из ВСУ, тогда как с пушечным мясом опытные бойцы ВС РФ без труда справятся даже в больших городах. Типа, гляньте, как обороняли Херсон, и как Мариуполь. Мало кто знает, что в первом случае в бой бросили “немаленькую” тероборону, по численности сопоставимую с полком “Азов” *. Результат налицо: желторотики с калашами не продержались и одного дня.

Конечно, сравнение не совсем корректно. В Мариуполе по разным оценкам на начало спецоперации количество захисників незалежності, включая 36-ю бригаду морской пехоты и 12-ю бригаду НГУ, составляло от 14 до 17 тысяч человек. Но в целом логика понятна, тем более, что большие потери ВСУ, о которых пишут жовто-блакитные правдорубы, и впрямь подрывают боевой дух и бьют по авторитету Зеленского.

Сейчас инсайдеры, вхожие в офис президента (ОП) Украины, сообщают, что “Зе-команда” вместе с Генштабом «всячески пытаются остановить кризисный кейс с поиском без вести пропавших солдат».

По меньшей мере, около ста тысяч украинских семей заявили, что ничего не знают о судьбе своего родственника, призванного в ВСУ. Они подписались на российские Telegram-каналы и смотрят ролики наших блогеров на YouTube в поисках хоть какой-то информации. Как результат, у многих открываются глаза на происходящее. Зеленский теперь представляется им не как захисник незалежності №1, а как агент британского правительства и проводник западной политики, даже если она бьет по национальным интересам.

По сведениям из укрнета, «Зе-команда» в курсе этой «зрады» и готовит варварский закон, согласно которому любая самостоятельная попытка узнать о судьбе родственника-военнослужащего чревата уголовным преследованием.

В чатах пишут, что «несанкционированный, по мнению киевского режима, доступ будет включать в себя переписку с сослуживцами и прямое обращение к непосредственным командирам». Иезуиты из ОП объясняют драконовские меры, как борьбу с «разведыванием в пользу врага и расшатыванием ситуации внутри страны».

Очень скоро сведения о бойцах ВСУ, которые не выходят на связь, можно будет получить только в военкомате по особому запросу. Правда, придётся подождать не менее 90 дней. Такого бесчеловечного отношения к отцам, матерям, женам солдат не было ни в одной армии мира. Да, скрывали потери, да, прикрывались отписками, да, обещали еще поискать, в конце концов, просто молчали, но чтоб сажать в тюрьму за письмо сослуживцам пропавшего бойца… это уже перебор.

Между тем, за Северодонецким котлом будут и другие окружения ВСУ. И, как покажет история, все эти жертвы будут напрасны.

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