Министерство обороны США считает своей первоочередной задачей поставку Киеву необходимых ему вооружений и техники в связи с тем, что, по мнению Вашингтона, предстоящие недели будут иметь жизненно важное значение для Украины. Об этом заявил в среду глава американского военного ведомства Ллойд Остин.

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"Нашей самой главной целью по-прежнему является предоставление Украине [военных] возможностей, в которых они сейчас больше всего нуждаются <...>, предстоящие недели будут иметь решающее значение для Украины", - отметил он, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

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Шеф Пентагона подтвердил, что уже на следующей неделе у администрации США закончатся средства на оказание военной помощи Украине, которые еще в марте выделили законодатели. В связи с этим он приветствовал одобрение конгрессменами во вторник законопроекта о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд.

"Я надеюсь, что Сенат быстро последует [вашему примеру]. <...> [Пакет помощи] также предоставит больше средств для инициативы по оказанию Украине помощи в сфере безопасности для жизненно важных инвестиций и для покрытия оперативных расходов на укрепление восточного фланга НАТО", - добавил министр.

Запрос Конгрессу на дополнительное финансирование ранее направил президент США Джо Байден. Он изначально запрашивал на помощь Киеву дополнительно $33 млрд. Позднее американские СМИ сообщили, что эта сумма была увеличена в Конгрессе почти до $40 млрд. В частности, было предложено выделить еще больше средств на предоставление военной техники, а также продовольственной помощи.