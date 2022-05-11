В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

В Пентагоне считают, что предстоящие недели будут иметь крайне важное значение для Украины

ТАССиещё 1

Министерство обороны США считает своей первоочередной задачей поставку Киеву необходимых ему вооружений и техники в связи с тем, что, по мнению Вашингтона, предстоящие недели будут иметь жизненно важное значение для Украины. Об этом заявил в среду глава американского военного ведомства Ллойд Остин.

"Предстоящие недели будут иметь решающее значение для Украины"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нашей самой главной целью по-прежнему является предоставление Украине [военных] возможностей, в которых они сейчас больше всего нуждаются <...>, предстоящие недели будут иметь решающее значение для Украины", - отметил он, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Видео дня

Шеф Пентагона подтвердил, что уже на следующей неделе у администрации США закончатся средства на оказание военной помощи Украине, которые еще в марте выделили законодатели. В связи с этим он приветствовал одобрение конгрессменами во вторник законопроекта о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд.

Крупных производителей вакцины от COVID-19 вовлекли в военную деятельность на Украине

"Я надеюсь, что Сенат быстро последует [вашему примеру]. <...> [Пакет помощи] также предоставит больше средств для инициативы по оказанию Украине помощи в сфере безопасности для жизненно важных инвестиций и для покрытия оперативных расходов на укрепление восточного фланга НАТО", - добавил министр.

Запрос Конгрессу на дополнительное финансирование ранее направил президент США Джо Байден. Он изначально запрашивал на помощь Киеву дополнительно $33 млрд. Позднее американские СМИ сообщили, что эта сумма была увеличена в Конгрессе почти до $40 млрд. В частности, было предложено выделить еще больше средств на предоставление военной техники, а также продовольственной помощи.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. Он отметил, что Москва призывает спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности.

Армия,Ллойд Остин,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,Конгресс США,Пентагон,
82
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители