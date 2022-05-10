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42 минуты назад

В МО РФ заявили, что Украина потеряла у острова Змеиный 30 военных беспилотников

ТАССиещё 5

Киевский режим за трое суток потерял у острова Змеиный 30 военных беспилотников, из них девять - ударных Bayraktar TB2. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

МО: Украина потеряла у острова Змеиный 30 военных беспилотников
Фото: wikipediawikipedia

"Отмечу, что в районе острова Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны сегодня днем был уничтожен еще один украинский беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, - сказал он. По словам Конашенкова, таким образом киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов, из них девять - ударных Bayraktar TB2.

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"Всего же в ходе бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Уничтожены 10 вертолетов Воздушных сил Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Кроме того, задействованные в операции еще шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области", - сказал он.

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Конашенков добавил, что также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту.

Попытка Украины захватить остров Змеиный была бессмысленной с военной точки зрения, сказал генерал-майор.

"Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолётов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов", - заявили в военном ведомстве РФ.

На Змеином остаются тела 27 боевиков украинских спецподразделений и националистов. "Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов", - сказал Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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