МО: Украина потеряла у острова Змеиный 30 военных беспилотников

Киевский режим за трое суток потерял у острова Змеиный 30 военных беспилотников, из них девять - ударных Bayraktar TB2. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

"Отмечу, что в районе острова Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны сегодня днем был уничтожен еще один украинский беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, - сказал он. По словам Конашенкова, таким образом киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов, из них девять - ударных Bayraktar TB2.

"Всего же в ходе бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Уничтожены 10 вертолетов Воздушных сил Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Кроме того, задействованные в операции еще шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области", - сказал он.