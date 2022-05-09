Путин заявил об отсутствии шанса решить проблему Донбасса мирно

Президент России Владимир Путин заявил, что не существовало ни одного шанса решить проблему Донбассу мирным путем, а если бы он был, то РФ бы его использовала. Об этом он заявил в ходе встречи с Артёмом Жогой, отцом Владимира Жоги — погибшего в Донбассе командира батальона ДНР «Спарта», пишет РИА Новости.