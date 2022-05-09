Путин заявил об отсутствии шанса решить проблему Донбасса мирно

Президент России Владимир Путин заявил, что не существовало ни одного шанса решить проблему Донбассу мирным путем, а если бы он был, то РФ бы его использовала. Об этом он заявил в ходе встречи с Артёмом Жогой, отцом Владимира Жоги — погибшего в Донбассе командира батальона ДНР «Спарта», пишет РИА Новости.
«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было», — заявил Путин.
Он добавил, что на стороне ДНР и РФ «ребята воюют мужественно героически, профессионально. Президент отдельно добавил, что все намеченные планы спецоперации РФ выполняются, и никаких сомнений на счет их выполнения нет.
«Вас с Днем Победы и со звездой Героя вашего сына», — добавил Путин, обращаясь к Жоге.