Российские ПВО сбили украинские ракеты «Ураган» над Херсоном

Российские ПВО сбили восемь ракет «Ураган» над Херсоном , выпущенных по городу украинскими вооруженными формированиями в День Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

«На данный момент сбито восемь ракет системы "Ураган". Сегодня люди вышли отпраздновать великий праздник Победы в Великой Отечественной войне», — сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник, 9 мая, стало известно о попытках обстрела украинского города Херсон, который находится под контролем российской армии. Отмечалось, что в Херсоне были слышны звуки взрывов. По ранней информации силовых ведомств региона, у поселка Чернобаевка были сбиты пять ракет, которые были направлены на северную часть населенного пункта.