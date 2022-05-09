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21 минуту назад

Российские ПВО сбили украинские ракеты «Ураган» над Херсоном

Lenta.ruиещё 2

Российские ПВО сбили восемь ракет «Ураган» над Херсоном, выпущенных по городу украинскими вооруженными формированиями в День Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Российские ПВО сбили украинские ракеты «Ураган» над Херсоном
Фото: ТАССТАСС

«На данный момент сбито восемь ракет системы "Ураган". Сегодня люди вышли отпраздновать великий праздник Победы в Великой Отечественной войне», — сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник, 9 мая, стало известно о попытках обстрела украинского города Херсон, который находится под контролем российской армии. Отмечалось, что в Херсоне были слышны звуки взрывов. По ранней информации силовых ведомств региона, у поселка Чернобаевка были сбиты пять ракет, которые были направлены на северную часть населенного пункта.

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