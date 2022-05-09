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42 минуты назад

Multipolarista: НАТО окружает Россию и Китай через военные соглашения со странами Азии

Вечерняя Москваиещё 1

НАТО планирует окружить Россию и Китай с помощью новых военных соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщило издание Multipolarista в понедельник, 9 мая.

Multipolarista: НАТО окружает РФ через военные соглашения с Азией
Фото: depositphotosdepositphotos

По словам журналиста Бенджамина Нортона, НАТО сперва уничтожило Югославию, Ливию и Афганистан. Следующей ее целью стали Москва и Пекин.

Автор статьи отметил, что альянс под руководством США снабдил Украину оружием и обучил солдат. Параллельно с этим началась экспансия в Азии. Эти действия говорят о намерении осадить двух противников.

Нортон заметил, что на проходившей 6-7 мая встрече министров иностранных дел государств-членов Североатлантического альянса были представители из Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

По словам колумниста, Запад неоднократно нарушал свои обещания и вел политику расширения вплоть до границ с Россией. Таким образом он хотел окружить Москву.

Сейчас целью Вашингтона стал Пекин. Следуя предыдущему опыту, планируется окружение Китая со всех сторон, передает РИА Новости.

2 мая в Китае заявили, что НАТО хочет дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. По заявлениям портала CGTN, главная цель альянса обеспечить Соединенным Штатам господство в мире.

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