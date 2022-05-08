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29 минут назад

В Минске рассказали о находящейся под «ядерным зонтиком» России Белоруссии

Lenta.ru

Минск сделал стратегический выбор в пользу союзных отношений с Россией, и при этом Белоруссия не опасается за свой суверенитет, рассказал заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ОНТ.

В Минске рассказали о находящейся под «ядерным зонтиком» России Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лукашенко высказался о возможности применения ядерного оружия

По его словам, военно-политические отношения двух государств давно закреплены на самом высоком уровне. Как уточнил дипломат, они являются гарантом безопасности каждого гражданина Белоруссии. Он призвал не бояться тесной интеграции с Россией.

«Когда говорят, что интеграция с Россией — это прямой путь к потере белорусского суверенитета, да ничего подобного. В Белоруссии никак не меньше суверенитета, чем у Бельгии, Чехии или у кого-то еще», — объяснил он.

Амбразевич считает, что страны, находящиеся в союзе с государствами, обладающими значительным ядерным потенциалом, не являются уязвимыми для военных конфликтов.

«Белоруссия осознанно пользуется возможностями ядерного зонтика России», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев пойти на уступки Москве, чтобы не потерпеть поражения и не допустить кровопролития.

Армия,Александр Лукашенко,
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