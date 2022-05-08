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7 минут назад

Плененный на Украине хорватский наемник рассказал, как сослуживцы бросили его при отступлении

Газета.Ru

Попавший в плен к российским военнослужащим хорватский наемник Векослав Пребек, воевавший на стороне Украины, рассказал RT, что командир бросил его и нескольких сослуживцев при отступлении. Он заявил, что отправился воевать на Украину с целью получить обещанное украинское гражданство. До этого пять лет он прослужил пехотинцем в вооруженных силах Хорватии, но никогда не участвовал в вооруженных конфликтах.

Плененный на Украине наемник рассказал, как сослуживцы бросили его при отступлении
Фото: ReutersReuters

По словам хорвата, направляя его и других военных под Мариуполь, их заверяли, что они будут вести "исключительно оборону и наблюдение".

Вскоре взвод, где служил Пребек, оказался заблокированным российскими военными. Пребек уточнил, что он и его сослуживцы пытались вырваться из окружения, однако впоследствии оказалось, что они не могут выйти на связь с командиром.

"Он [командир] взял ребят, которые были там до этого, а нас там просто бросили", - вспомнил хорват.

Пребек указал, что шесть человек из взвода бросили при отступлении со своих позиций и по пути они стали подбирать всех, кого так же оставили на произвол судьбы и кто мог передвигаться самостоятельно.

Пленный полковник призвал Киев пойти на уступки

Хорват также рассказал, что в его батальоне служили еще трое иностранцев, приехавших из Великобритании, а до этого были еще трое, однако те однажды покинули подразделение и "ушли в самоволку".

В Следственном комитете РФ заинтересовались сообщениями об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине. Минобороны РФ неоднократно приводило данные о воюющих на стороне Украины граждан из других государств.

Армия,Следственный комитет,Минобороны России,
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