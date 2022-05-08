Пленный полковник призвал Киев пойти на уступки

Пленный украинский полковник Дмитрий Кормянков заявил, что Киев мог бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт с Россией. Это следует из видеозаписи, сделанной в одном из населенных пунктов ДНР, передает РИА Новости.

Фото: Рамблер Рамблер

«Я бы не хотел дальше воевать. По жизни... Я бы хотел ... мира, наверное», - говорит на кадрах украинский военный.

По его мнению, конфликт можно прекратить только с помощью политических решений. Необходимо, чтобы киевский режим пошел на уступки.

«Я бы не хотел, чтобы этот конфликт решался военным путем, этот конфликт нельзя решить военным путем... Сторона Украины могла бы пойти на уступки для прекращения этого конфликта», - сказал Кормянков.

Среди уступок он назвал «режим без НАТО и гарантию о ненападении».

Кормянков также заявил, что нацизм не поддерживает, а нацистскую символику не воспринимает.

Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты оказался в плену после попытки выйти с завода «Азовмаш».