В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
44 минуты назад

Минобороны сообщило о нескольких неудачных попытках ВСУ высадиться на остров Змеиный

ТАССиещё 1

Украина потеряла восемь самолетов и вертолетов, почти 30 беспилотников и три катера с военнослужащими при попытках высадить десант на остров Змеиный, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ высадиться на остров Змеиный
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. В течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе восемь ударных Bayraktar TB2. При этом четыре беспилотных летательных аппарата Bayraktar сбиты сегодня днем", - сказал Конашенков.

Он добавил, что при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 "Кентавр" с военнослужащими ВМС Украины.

Также на острове были уничтожены более 50 украинских диверсантов, на берегу остались 24 тела погибших военнослужащих ВСУ.

Армия,Черное море,Игорь Конашенков,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители