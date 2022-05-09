Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ высадиться на остров Змеиный

"За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. В течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе восемь ударных Bayraktar TB2. При этом четыре беспилотных летательных аппарата Bayraktar сбиты сегодня днем", - сказал Конашенков.