Россия назвала число эвакуированных с "Азовстали" с 5 мая

Россия при участии представителей ООН и МККК с 5 мая эвакуировала 51 мирного жителя с "Азовстали". Об этом в субботу сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Благодаря принятым руководством Российской Федерацией беспрецедентным мерам при активном участии представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината "Азовсталь". За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая - одного человека", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
По его словам, каждому гражданину обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.
"Спасенные мирные жители в сопровождении представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста убыли в избранные места временного размещения", - добавил генерал.