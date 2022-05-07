Россия назвала число эвакуированных с "Азовстали" с 5 мая

"Благодаря принятым руководством Российской Федерацией беспрецедентным мерам при активном участии представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината "Азовсталь". За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая - одного человека", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.