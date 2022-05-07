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17 минут назад

Минобороны России сообщило о 51 эвакуированном с "Азовстали" мирном жителе с 5 мая

ТАССиещё 3

Россия при участии представителей ООН и МККК с 5 мая эвакуировала 51 мирного жителя с "Азовстали". Об этом в субботу сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Россия назвала число эвакуированных с "Азовстали" с 5 мая
Фото: ТАССТАСС

"Благодаря принятым руководством Российской Федерацией беспрецедентным мерам при активном участии представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината "Азовсталь". За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая - одного человека", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По его словам, каждому гражданину обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

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"Спасенные мирные жители в сопровождении представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста убыли в избранные места временного размещения", - добавил генерал.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,Международный комитет Красного Креста,ООН,
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