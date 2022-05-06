Словакия допустила передачу танков Украине

При этом Надь подчеркнул, что боевую технику из состава вооруженных сил Словакия передаст только тогда, когда получит им «адекватную замену». Как только она поступит в арсенал оборонного ведомства, бронетранспортеры и танки будут предоставлены Украине немедленно. По словам министра, украинские военные уже умеют им пользоваться, поэтому не нужно будет тратить время на их обучение.