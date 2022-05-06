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22 минуты назад

Словакия допустила передачу танков Украине

Lenta.ru

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что республика рассматривает возможность передачи своих танков Т-72 и бронетранспортеров Украине, сообщает TASR.

Словакия допустила передачу танков Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Надь подчеркнул, что боевую технику из состава вооруженных сил Словакия передаст только тогда, когда получит им «адекватную замену». Как только она поступит в арсенал оборонного ведомства, бронетранспортеры и танки будут предоставлены Украине немедленно. По словам министра, украинские военные уже умеют им пользоваться, поэтому не нужно будет тратить время на их обучение.

Отмечается, что данное заявление Надь сделал по итогам переговоров с министрами обороны Германии и Нидерландов Кристине Ламбрехт и Кайсой Оллонгрен. Ламбрехт, в свою очередь, заявила, что Берлин передаст Киеву 12 самоходных гаубиц.

Ранее Словакия заключила контракт на ремонт военной техники Украины. Отмечалось, что первая партия военной техники, которую Киев направит Братиславе, будет состоять из десятков бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

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