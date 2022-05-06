В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
50 минут назад

НАТО проведет 19 мая встречу начальников Генштабов с участием Украины, Швеции и Финляндии

ТАССиещё 2

Североатлантический альянс проведет 19 мая встречу начальников Генштабов с участием представителей Украины, Швеции и Финляндии, а также стран - партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении НАТО.

НАТО проведет встречу начальников Генштабов с участием Украины
Фото: REUTERS REUTERS

"Встреча Военного комитета НАТО 19 мая позволит начальникам генеральных штабов 30 государств НАТО обсудить вопросы, имеющие стратегическую важность для альянса", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что одна из рабочих сессий встречи будет полностью посвящена российской спецоперации на Украине, она пройдет "с участием начальников Генштабов стран-партнеров из Финляндии, Швеции и Украины". Отдельно пройдет сессия по АТР с участием Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

Армия,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители