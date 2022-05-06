НАТО проведет встречу начальников Генштабов с участием Украины

Североатлантический альянс проведет 19 мая встречу начальников Генштабов с участием представителей Украины , Швеции и Финляндии , а также стран - партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении НАТО.

В нем отмечается, что одна из рабочих сессий встречи будет полностью посвящена российской спецоперации на Украине, она пройдет "с участием начальников Генштабов стран-партнеров из Финляндии, Швеции и Украины". Отдельно пройдет сессия по АТР с участием Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.