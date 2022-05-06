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23 минуты назад

ВКС России уничтожили крупный склад боеприпасов на территории завода "Энергомашспецсталь"

ТАСС

ВКС России высокоточными ракетами уничтожили украинский склад боеприпасов на территории завода "Энергомашспецсталь". Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода "Энергомашспецсталь" в городе Краматорск", - заявил Конашенков.

По словам представителя Минобороны России, также в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс "Точка-У".

"Кроме того, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - добавил он.

Средства ПВО РФ сбили в районе ЛНР один Су-25 и один МиГ-29 Украины, а также четыре ракеты "Точка-У", заявил Конашенков. По словам генерала, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Барвенково, Балаклея Харьковской области, Старомихайловка, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Первомайск Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области.

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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 151 самолет, 112 вертолетов, 742 беспилотных летательных аппарата, 290 зенитных ракетных комплексов, 2 854 танка и другие боевые бронированные машины, 329 установок реактивных систем залпового огня, 1 338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 683 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Авиация России за ночь поразила 24 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией в течение ночи поражены 24 военных объекта Украины. Среди них 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийская батарея на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополье Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

"Ракетными войсками в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, артиллерийские подразделения поразили шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей. Уничтожено до 280 националистов и 41 единица военной техники ВСУ.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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