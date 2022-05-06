Пентагон отреагировал на сообщения о передаче Киеву координат "Москвы"

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что США якобы передали украинцам информацию о координатах крейсера "Москва" перед тем, как тот затонул.

"Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае", - приводит слова Кирби газета The New York Times.

В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера "Москва".