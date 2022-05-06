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8 минут назад

Пентагон не подтвердил сообщения СМИ США о передаче Киеву координат крейсера "Москва"

ТАССиещё 4

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что США якобы передали украинцам информацию о координатах крейсера "Москва" перед тем, как тот затонул.

Пентагон отреагировал на сообщения о передаче Киеву координат "Москвы"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае", - приводит слова Кирби газета The New York Times.

В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера "Москва".

Крейсер «Москва» затонул

Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположении корабля, другие - что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.

Армия,Джон Кирби,Пентагон,
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