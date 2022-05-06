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12 часов назад

В Пентагоне заявили, что США не передавали Украине данные по крейсеру «Москва»

RT на русскомиещё 15

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру «Москва».

СNN: США предоставили Украине данные о местонахождени крейсера «Москва»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в американских СМИ появились сообщение, что США якобы предоставили Украине разведывательные данные по российскому крейсеру.

«У украинцев есть свои собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские корабли», — приводит газета The New York Times заявление Кирби.

14 апреля в Минобороны России сообщили, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован. В сообщении министерства отмечается, что корабль получил серьёзные повреждения.

Армия,Джон Кирби,Минобороны России,Пентагон,
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