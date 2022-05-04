Раненный российский военный на Украине 12 дней полз с гранатами в руках "к своим"

«Проведали еще нескольких наших воинов. Один из них Алексей Лиханов из села Ундино-Поселье. Он настоящая легенда в наших войсках. После ранения сам оказал себе первую помощь, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей Армии. Похудел сильно, но, главное, живой. Сейчас набирается сил. Без преувеличения, наши бойцы — пример для многих, образец мужества. Каждый из них всегда может рассчитывать на мою помощь», — написал Осипов.