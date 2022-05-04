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28 минут назад

Раненный российский военный на Украине 12 дней полз с гранатами в руках "к своим"

Елена Прошина

Военнослужащий Алексей Лиханов во время военной спецоперации на Украине получил ранение и 12 дней полз с гранатами в руках до расположения российской армии. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Раненный российский военный на Украине 12 дней полз с гранатами в руках "к своим"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проведали еще нескольких наших воинов. Один из них Алексей Лиханов из села Ундино-Поселье. Он настоящая легенда в наших войсках. После ранения сам оказал себе первую помощь, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей Армии. Похудел сильно, но, главное, живой. Сейчас набирается сил. Без преувеличения, наши бойцы — пример для многих, образец мужества. Каждый из них всегда может рассчитывать на мою помощь», — написал Осипов.

К своему посту он приложил фото с Лиханов из госпиталя в Санкт-Петербурге. Губернатор специально отправился туда, чтобы проведать земляков.

Армия,Алексей Лиханов,Александр Осипов,
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