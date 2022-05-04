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42 минуты назад

На Украине предложили возродить «Еврейский броневик»

Газета.Ru

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров выступила с предложением срочно возобновить производство военных автомобилей времен СССР на Луцком автозаводе (ЛуАЗ), сообщает Autoconsulting.

На Украине предложили возродить «Еврейский броневик»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил генеральный директор организации Олег Назаренко, соответствующее предложение направлено для рассмотрения в правительство Украины.

«Техническая документация на «ЛуАЗ-967» сохранилась, поэтому можно возобновить производство на современной агрегатной базе. Да, он не современный, но армия сейчас нуждается в простых и неприхотливых автомобилях», - пояснил Олег Назаренко.

Автомобиль «ЛуАЗ 967», проектировался для военных как легкий транспортер переднего края. Его основной задачей в случае военных действий была эвакуация раненых с передовой и подвоз боеприпасов.

На базе этой машины была создана также гражданская модификация. За простоту конструкции модель получила народные прозвища «Волынка», «Луноход» и «Еврейский броневик».

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Ранее сообщалось, что в украинском городе Днепр запретили использовать автомобили с прямоточным глушителем, так как рев моторов может быть принят за звук летящего снаряда или ракеты.

Армия,В мире,Олег Назаренко,Правительство Украины,
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