США сменили командующего силами НАТО в Европе

"Североатлантический совет утвердил кандидатуру генерала армии США Кристофера Каволи на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе. Генерал Каволи в настоящее время занимает пост командующего армией США в Европе и Африке", - говорится в заявлении НАТО.