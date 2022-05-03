США сменили командующего силами НАТО в Европе

Генерал армии США Кристофер Каволи назначен новым главнокомандующим силами НАТО в Европе, сообщила во вторник пресс-служба альянса. В настоящее время этот пост занимает генерал ВВС США Тод Уолтерс.
"Североатлантический совет утвердил кандидатуру генерала армии США Кристофера Каволи на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе. Генерал Каволи в настоящее время занимает пост командующего армией США в Европе и Африке", - говорится в заявлении НАТО.
В нем поясняется, что Каволи приступит к своему назначению в качестве преемника генерала Тода Уолтерса на церемонии смены командования в Монсе летом.