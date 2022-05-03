В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
54 минуты назад

Жители Болгарии взбунтовались из-за поставок оружия на Украину

Ura.Ruиещё 2

Протесты против поставок оружия на Украину и с требованием соблюдения нейтралитета прошли в 11 городах Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Жители Болгарии взбунтовались из-за поставок оружия на Украину
Фото: ReutersReuters

«Болгария в украинском конфликте должна быть миротворцем, а не давать оружие», — цитирует СМИ заявления протестующих в Софии.

Митинг собрал несколько сотен человек на площади перед зданием Народного собрания. Участники требовали, чтобы Болгария не принимала ни одну из сторон украинского конфликта и не оказывала военной помощи Киеву. Аналогичные акции протеста состоялись еще в 10 городах страны.

США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику Киеву с начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, 1 мая Пентагон показал отправку бронетранспортеров М113. Ранее URA.RU сообщало, что нижняя палата Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для Украины. Законопроект существенно упростит поставки оружия и боеприпасов на Украину. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лишь игрушка в руках США, а украинцы — расходный материал.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Европу в поддержке военных преступлений Киева. Американский глава Джо Байден попросил конгрессменов дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Граждане США раскритиковали это решение и призвали отправить его в отставку.

Армия,В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Конгресс США,Госдума,Пентагон,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители