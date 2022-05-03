Жители Болгарии взбунтовались из-за поставок оружия на Украину

Протесты против поставок оружия на Украину и с требованием соблюдения нейтралитета прошли в 11 городах Болгарии . Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

«Болгария в украинском конфликте должна быть миротворцем, а не давать оружие», — цитирует СМИ заявления протестующих в Софии .

Митинг собрал несколько сотен человек на площади перед зданием Народного собрания. Участники требовали, чтобы Болгария не принимала ни одну из сторон украинского конфликта и не оказывала военной помощи Киеву. Аналогичные акции протеста состоялись еще в 10 городах страны.