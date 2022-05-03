Пентагон заявил о преждевременности гарантий безопасности для Швеции и Финляндии

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Финляндия и Швеция могут рассчитывать на поддержку Германии, если решат стать частью НАТО. Об этом заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьерами этих стран в загородной резиденции кабмина.

По его словам, в Германии внимательно следят за дискуссией о возможном присоединении к альянсу. "Для нас ясно: если эти две страны решат, что хотят быть частью НАТО, то они могут рассчитывать на нашу поддержку", - сказал Шольц. В то же время канцлер отметил, что решение о членстве в блоке должны принимать только граждане этих двух стран.

Шольц также добавил, что ФРГ считает Финляндию и Швецию партнерами вне зависимости от того, являются они членами НАТО или нет.