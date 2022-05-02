Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию на Украине

"По инициативе турецкой стороны 2 мая 2022 года состоялись телефонные переговоры между министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине, в том числе гуманитарные вопросы", - отмечается