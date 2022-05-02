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31 минуту назад

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию на Украине

ТАССиещё 5

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром обсудил текущую ситуацию на Украине, в том числе гуманитарные вопросы.

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"По инициативе турецкой стороны 2 мая 2022 года состоялись телефонные переговоры между министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине, в том числе гуманитарные вопросы", - отмечается

Армия,Хулуси Акар,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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