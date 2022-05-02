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1 час назад

Турция уничтожила более 60 членов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака

ТАСС

Вооруженные силы Турции уничтожили несколько десятков членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции на севере Ирака.

Турция уничтожила более 60 членов Рабочей партии Курдистана
Фото: ReutersReuters

"По предварительным данным, в ходе спецоперации "Коготь - Замок" на севере Ирака был нейтрализован 61 террорист", - сообщил в понедельник журналистам министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.

В ночь на 18 апреля ВС Турции начали новую военную операцию против РПК на севере Ирака, в ней задействованы ВВС и спецназ. Турецкие истребители нанесли авиаудары по районам Метина, Зап и Авашин. Как заявил глава Минобороны Акар, цели первого этапа операции достигнуты. Проявляется максимальная осторожность, чтобы избежать гибели гражданских лиц, нанесения ущерба окружающей среде, культурным и религиозным объектам.

ВС Турции периодически наносят точечные удары в Ираке по лагерям, укрытиям, командным пунктам и складам с оружием РПК. Санкцию на такие операции военным дает парламент. Багдад осуждает действия турецких военных, называя их нарушением суверенитета Ирака.

Армия,Хулуси Акар,Рабочая партия Курдистана,
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