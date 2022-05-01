Лавров разъяснил слова Путина о «невиданном оружии»

«Так он [Путин] откровенно и подробно разъяснил, мы стали заниматься ими после того, как США вышли из Договора о противоракетной обороне. Тогда президент Джордж Буш-младший, отвечая на вопрос, зачем они разваливают этот важнейший документ, в значительной степени обеспечивавший глобальную стабильность, сказал президенту России, что они выйдут из этого Договора, так как это будет их противоракетная система, которая не нацелена против России. Мол, их беспокоят Северная Корея и Иран, а "вы делайте в ответ, что хотите". Они тоже будут это рассматривать, как ненаправленное против США», — рассказал Лавров.