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29 минут назад

В Конгресс США внесли резолюцию об отправке военных на Украину

Ura.Ru

Конгрессмен Адам Кинзингер внес проект резолюции, которая разрешает США отправить свои войска на Украину. Об этом конгрессмен сообщил на своем официальном сайте.

В Конгресс США внесли резолюцию об отправке военных на Украину
Фото: ReutersReuters

«Сегодня объявил о внесении совместной резолюции, разрешающей использование вооруженных сил США для защиты территориальной целостности Украины. Это разрешение на использование военной силы для защиты союзников Америки уполномочивает президента Соединенных Штатов использовать наши силы для реагирования на сценарий, в котором Российская Федерация применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины», — сообщил Кинзингер.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

«Русские не сошли с ума, они оказались сумасшедшими»

Армия,В мире,Адам Кинзингер,Владимир Путин,Минобороны России,Конгресс США,
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