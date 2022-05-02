Стало известно о нахождении на «Азовстали» генерала-наемника

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе есть наемник в звании генерала, который регулярно звонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом РИА Новости рассказала Наталья Усманова, эвакуированная с завода первого мая.

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По словам женщины, она слышала разговоры военных, что "в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он "азовец", он вроде бы как из наемников и он лично на связи с Зеленским".

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории комбината "Азовсталь" находятся примерно 400 иностранцев. Не исключено, что они попытаются прорвать оцепление. Бойцы Народной милиции ДНР готовы пресечь любые попытки прорыва, добавил Пушилин.