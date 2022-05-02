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23 минуты назад

Сотрудница "Азовстали" рассказала о наемнике-генерале, который на связи с Зеленским

Российская Газетаиещё 6

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе есть наемник в звании генерала, который регулярно звонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом РИА Новости рассказала Наталья Усманова, эвакуированная с завода первого мая.

Стало известно о нахождении на «Азовстали» генерала-наемника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам женщины, она слышала разговоры военных, что "в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он "азовец", он вроде бы как из наемников и он лично на связи с Зеленским".

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории комбината "Азовсталь" находятся примерно 400 иностранцев. Не исключено, что они попытаются прорвать оцепление. Бойцы Народной милиции ДНР готовы пресечь любые попытки прорыва, добавил Пушилин.

Две группы мирных жителей вышли из домов у «Азовстали»

Напомним, Мариуполь полностью освобожден от неонацистов. Небольшая группа боевиков осталась только на "Азовстали". Среди них есть снайперы, которые используют американские тепловизоры.

Армия,В мире,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,
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