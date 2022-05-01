Почему Украина не обойдется без наемников

Конфликт на Украине всё больше и больше превращается в международный в полном смысле этого слова

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В последние недели всё более ощутимым становится факт присутствия на Украине — со стороны Киева — иностранцев, принимающих участие в боевых действиях. После неясных рассказов о наёмниках, к которым могло и не быть доверия, появились, наконец, неопровержимые факты — были показаны допросы пленных англичан, взятых в оружием в руках в Мариуполе, — Эйдена Эслина и Шона Пиннера, затем за ними последовал Эндрю Хилл, а после получило подтверждение известие о гибели американца Вилли Джозефа Кансела, сотрудника ЧВК. Также появились свидетельства о воюющих на Украине датчанах, финнах, хорватах, канадцах, южнокорейцах и т. д.

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Мы говорим именно про «настоящих» иностранцев — с Запада. Грузинские или белорусские наёмники сражаются и несут немалые потери (у грузин уже почти десять человек — из небольшого отряда) с самых первых дней и как «иностранцы» даже не особо воспринимаются, учитывая наличие родственных и иных связей с Украиной, так что порой непонятно, чьи они граждане. Как экзотика промелькнул и пленный марокканский юноша — по виду совсем ребёнок, который очаровательно улыбался на камеру, словно не понимая — куда попал.

Таким образом, иностранные бойцы на стороне ВСУ — это не миф и не пропагандистская выдумка, а объективная реальность. И в связи с этим встаёт вопрос — а зачем они вообще там появились и, главное, почему украинское командование одобрило их использование — в формате «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» (Міжнародний легіон територіальної оборони України)?

Формально ВСУ не испытывают нехватку живой силы. Армия подошла к 24 февраля в полном комплекте. Регулярные призывы, в том числе через тероборону, дают ещё десятки тысяч резервистов. Однако следует иметь в виду следующие факторы, которые и обуславливают привлечение иностранцев.

Во-первых, в ходе боёв первого месяца были сильно выбиты профессиональные солдаты, служившие по контракту и которые составляли основную боевую силу в зоне непосредственного соприкосновения с противником — как до 24 февраля, так и после. С 2016 года именно контрактники и воевали в Донбассе, а родители призывников могли быть спокойны, что и обуславливало низкий уровень антивоенных настроений на Украине.

Однако теперь ситуация меняется. В Сети имеются уже сотни и сотни видео и фото с украинскими пленными. На смену профессионалам пришли мобилизованные — часто возрастные (за сорок), низко мотивированные, абсолютно безыдейные. Они не испытывают никакого желания отдавать жизнь за непонятные им цели, да ещё не чувствуя поддержки. Дело доходит до массового дезертирства и невыполнения приказов — достаточно посмотреть обращение целой роты 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Впрочем, и это весьма важный момент, и военнослужащие по контракту те ещё вояки. В Мариуполе сдались в плен почти 1400 морских пехотинцев — элиты ВСУ. В том числе комбат Евгений Бова, Герой Украины, удостоенный звания 11 марта. И тоже — кадры их допросов показывают отсутствие какой-то убеждённости, идеологической заангажированности, пламенного патриотизма, вообще понимания — за что они сражаются и почему идёт война. Вместо супер-пупер вояк мы видим людей, совершенно случайно попавших в армию. Никаких супергероев Рэмбо, а вполне себе не воинственные обыватели. Так что по большому счёту в плане мотивации большой разницы между призывниками и контрактниками в ВСУ нет. Но есть разница в уровне профессиональной подготовки и опыта.

И вот именно профессионалы выбиты и заменяются непрофессионалами, а это будет иметь критическое значение и в плане массовых поставок натовской военной техники, которую должны обслуживать специально подготовленные люди. Кроме того, в последние дни начались «бабьи бунты» — протесты женщин на западной Украине, в частности, в Закарпатье, как, например, в городе Хуст, которые протестуют против посылки их мужчин из теробороны на восток Украины. Они хотят, чтобы мужья оставались по месту жительства.

Таким образом, первая задача привлечения наёмников — получение более-менее надёжных солдат, не впутанных в местные отношения, которые будут обладать более высокой мотивацией и на которых можно положиться. Так, большевики в Гражданскую войну использовали латышских стрелков, китайцев, бывших пленных австро-венгерской армии (в их числе были и Ярослав Гашек, и Иосип Броз Тито, и Матьяш Ракоши с Бела Куном). Русские мужики могли подвести, а эти уж точно нет. Правда, расчёт на надёжность оказался сомнительным, зарубежная пресса полнится рассказами самих наёмников, которые покинули Украину, не доехав до поля боя, увидев весь тот бардак и кошмар, который там творится.

Второй фактор — чисто пиаровский. Киеву жизненно важно показать солидарность с ним всего мира, в том числе путём непосредственного участия в боях «волонтёров». Моральную составляющую нельзя недооценивать. Когда представители тех или иных государств воюют на Украине, рискуют жизнью, то общество соответствующей страны сопереживает куда сильнее, непосредственно чувствует свою сопричастность и вовлечённость.

И третий фактор, может быть, самый главный, — ВСУ нужны специалисты по обслуживанию поставляемой военной техники и снаряжения, а также инструкторы по обучению. Оружия, в том числе самого современного, на Украину шлют много, а как им пользоваться — знают далеко не все военнослужащие, особенно из числа призывников. И профессионалов довоенного времени — всё меньше. Поэтому без иностранных наставников не обойтись.

Точно такие же роли выполняли бойцы интербригад во время гражданской войны в Испании. Их было не так много — 25–30 тысяч максимум. И далеко не все из них являлись профессиональными военными — как тот же Джордж Оруэлл. Однако они были высокомотивированными, надёжными и устойчивыми. С другой стороны, среди них имелось несколько тысяч специалистов из СССР — танкисты, лётчики, артиллеристы, моряки, подрывники и диверсанты, которые помогли превратить недисциплинированные республиканские войска в более-менее похожее на современную армию. Ну и рекламный эффект от мировой помощи республиканской Испании нельзя недоучитывать.