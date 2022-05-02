Российская авиация уничтожила склад боеприпасов в Запорожье

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Черновое Запорожской области. Об этом рассказал журналистам в понедельник, 2 мая, представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.