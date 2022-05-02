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41 минуту назад

Российская авиация уничтожила склад боеприпасов военной техники ВСУ в Запорожье

Lenta.ruиещё 5

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов военной техники ВСУ в Запорожской области.

Российская авиация уничтожила склад боеприпасов в Запорожье
Фото: ТАССТАСС

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Черновое Запорожской области. Об этом рассказал журналистам в понедельник, 2 мая, представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, было уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники, пояснили в Минобороны.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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