Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

ВС Швеции выступили в субботу с утверждением, что российский самолет типа Ан-30 на короткое время нарушил воздушное пространство королевства южнее провинции Блекинге в ночь на пятницу.
"Российский винтовой самолет типа Ан-30 в ночь на пятницу нарушил воздушное пространство Швеции. Самолет находился к востоку от Борнхольма, а затем летел в сторону шведской территории. Самолет на короткое время нарушил воздушное пространство Швеции, а затем покинул этот район", - говорится в опубликованном пресс-релизе ВС королевства.
Шведские истребители следили за происходящим и сфотографировали самолет, пояснили в ВС.
В свою очередь глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что "недопустимо, чтобы Россия нарушала воздушное пространство Швеции".
"Территориальная целостность Швеции всегда должна соблюдаться", - написала она в Twitter.
Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.