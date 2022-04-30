Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

"Российский винтовой самолет типа Ан-30 в ночь на пятницу нарушил воздушное пространство Швеции. Самолет находился к востоку от Борнхольма, а затем летел в сторону шведской территории. Самолет на короткое время нарушил воздушное пространство Швеции, а затем покинул этот район", - говорится в опубликованном пресс-релизе ВС королевства.