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1 час назад

ВС Швеции утверждают, что самолет РФ нарушил воздушное пространство королевства

ТАССиещё 4

ВС Швеции выступили в субботу с утверждением, что российский самолет типа Ан-30 на короткое время нарушил воздушное пространство королевства южнее провинции Блекинге в ночь на пятницу.

Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российский винтовой самолет типа Ан-30 в ночь на пятницу нарушил воздушное пространство Швеции. Самолет находился к востоку от Борнхольма, а затем летел в сторону шведской территории. Самолет на короткое время нарушил воздушное пространство Швеции, а затем покинул этот район", - говорится в опубликованном пресс-релизе ВС королевства.

Шведские истребители следили за происходящим и сфотографировали самолет, пояснили в ВС.

В свою очередь глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что "недопустимо, чтобы Россия нарушала воздушное пространство Швеции".

"Территориальная целостность Швеции всегда должна соблюдаться", - написала она в Twitter.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Армия,Происшествия,Минобороны России,
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