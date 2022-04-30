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23 минуты назад

Турция отказалась участвовать в учении НАТО

Елена Прошина

Учения НАТО, планирующиеся 9 мая, привели к скандалу между Турцией и Грецией. Анкара отозвала свои самолеты, сообщает турецкое издание NTV.

Турция поссорилась с Грецией из-за учений НАТО
Фото: ReutersReuters

ВВС Турции отказались от участия в учениях после того, как было установлено, что в техническом регламенте маневров, подготовленном Грецией, ущемляются «права и интересы Турции».

Учения под названием «Встреча с тигром» (Tiger Meet) проводятся каждый год в разных странах. Турция принимала их в 2005 и 2015 годах, в нынешнем году их планируется устроить в Греции с 9 по 20 мая.

Источники в силовых структурах Анкары рассказали, что Греция подготовила текст технического регламента учений «с подходом, нацеленным на Турцию и использующим разногласия между двумя странами».

«Греция попыталась использовать учения против прав и интересов Турции», - сказал источник.

Командование ВВС Турции потребовало изменить технический регламент, но греки отказались.

«Было решено не участвовать в учениях на том основании, что Греция манипулировала деятельностью «Встречи тигров» в соответствии со своими политическими интересами», - пишет NTV.

Решение о неучастии Турции в маневрах уже направлено греческим властям.

При этом греческое издание In.gr сообщает, что Турция в последнее время вела себя провокационно: армия проводила учения по оккупации островков в Эгейском море, а турецкие истребители десятки раз незаконно облетали греческие острова.

В итоге Афины сами отказали Турции в участии в учениях.

«Греческое правительство ответило «замораживанием» мер доверия, отменой приглашения турецких ВВС для участия в учениях «Tiger Meet» и активизацией ПВО в Эгейском море», - пишет издание, отмечая что турки недовольны предстоящей встречей премьер-министра Греции с американским президентом.

Армия,НАТО,
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