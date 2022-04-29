Лавров рассказал о сроках завершения спецоперации на Украине

Специальная военная операция России на Украине закончится, как только будут достигнуты ее цели, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya , перевод которого опубликован на официальном сайте МИД РФ.

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"Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал, будут реализованы и достигнуты", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что цели спецоперации состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России.