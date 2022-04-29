В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
6 минут назад

Лавров: Спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все цели

Российская Газетаиещё 4

Специальная военная операция России на Украине закончится, как только будут достигнуты ее цели, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya , перевод которого опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Лавров рассказал о сроках завершения спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал, будут реализованы и достигнуты", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что цели спецоперации состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России.

Лавров объяснил, почему застопорились переговоры с Киевом

У специальной военной операции есть конкретные цели, от достижения которых зависит не просто благополучие, а жизни миллионов людей, спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида, который творят уже 8 лет украинские неонацисты, заявил ранее в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Говоря о денацификации, он отметил, что "наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ".

Армия,Николай Патрушев,Сергей Лавров,МИД России,Совет безопасности РФ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители