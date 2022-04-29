Лавров рассказал о сроках завершения спецоперации на Украине

Специальная военная операция России на Украине закончится, как только будут достигнуты ее цели, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya , перевод которого опубликован на официальном сайте МИД РФ.
"Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал, будут реализованы и достигнуты", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Он напомнил, что цели спецоперации состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России.
У специальной военной операции есть конкретные цели, от достижения которых зависит не просто благополучие, а жизни миллионов людей, спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида, который творят уже 8 лет украинские неонацисты, заявил ранее в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Говоря о денацификации, он отметил, что "наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ".