Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в состав Балтфлота

Сторожевой корабль "Неустрашимый" вернется в боевой состав Балтийского флота (БФ) к середине мая 2022 года. Об этом сообщили ТАСС на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где сторожевик проходил ремонт.

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"После ряда дополнительных работ передача "Неустрашимого" ВМФ запланирована к середине мая", - сказал собеседник агентства.

20 апреля сообщалось, что после ремонта "Неустрашимый" выполнил стрельбы комплексом ПВО "Кинжал" в морских полигонах Балтики близ побережья Калининградской области.

Сторожевой корабль Балтийского флота после ремонта на ПСЗ проходит комплекс приемо-сдаточных испытаний в морских полигонах флота. Специалисты "Янтаря" выполнили работы по обновлению механической части корабля, были отремонтированы и вновь установлены форсажные двигатели, а также модернизировано вооружение и обеспечивающие механизмы сторожевого корабля.

"После завершения испытаний сторожевой корабль "Неустрашимый" вернется боевой в состав флота и продолжит выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения надводных кораблей", - уточнили в пресс-службе БФ.