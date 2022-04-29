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1 час назад

Сторожевой корабль "Неустрашимый" вернется в состав Балтфлота к середине мая

ТАСС

Сторожевой корабль "Неустрашимый" вернется в боевой состав Балтийского флота (БФ) к середине мая 2022 года. Об этом сообщили ТАСС на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где сторожевик проходил ремонт.

Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в состав Балтфлота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После ряда дополнительных работ передача "Неустрашимого" ВМФ запланирована к середине мая", - сказал собеседник агентства.

20 апреля сообщалось, что после ремонта "Неустрашимый" выполнил стрельбы комплексом ПВО "Кинжал" в морских полигонах Балтики близ побережья Калининградской области.

Сторожевой корабль Балтийского флота после ремонта на ПСЗ проходит комплекс приемо-сдаточных испытаний в морских полигонах флота. Специалисты "Янтаря" выполнили работы по обновлению механической части корабля, были отремонтированы и вновь установлены форсажные двигатели, а также модернизировано вооружение и обеспечивающие механизмы сторожевого корабля.

"После завершения испытаний сторожевой корабль "Неустрашимый" вернется боевой в состав флота и продолжит выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения надводных кораблей", - уточнили в пресс-службе БФ.

Ранее сообщалось, что ремонт "Неустрашимого" должен быть завершен в 2021 году. С 2014 года корабль находится в ремонте на "Янтаре". Договорные сроки ремонта фрегата дважды переносились по причине выявленного в ходе дефектации большого дополнительного объема работ и из-за сложности с ремонтом форсажных двигателей украинского производства. К 2019 году вопрос с двигателями был решен. "Неустрашимый" входит в состав БФ с 1991 года.

Армия,Завод "Янтарь",Объединенная судостроительная корпорация,
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