Названо условие ввода польских войск на Украину без оглядки на последствия

Такие планы прорабатываются, безусловно. Амбиций осуществить руководство над Вислой, как говорят в польском правительстве, есть. Вопрос в реализации. Для меня он достаточно спорный. Польское общество, скорее всего, это не поддержит, но этот риск США со своими лоялистами не учитывают. Думаю, учитывая амбиции Качиньского и Дуды, они ждут решения Вашингтона. Если США позволят открыть ещё и этот фронт, то сделают это без оглядки на последствия. Несмотря на давние амбиции, поляки говорят о реституции, а не о возвращении территории, так как у Польши есть свои проблемные территории, связанные с Германией. Протекторат обсуждаться может, но возвращение не в концепции американцев, — отметил Асафов.