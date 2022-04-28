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1 час назад

В ДНР заявили о вероятном нахождении на заводе «Азовсталь» канадского генерала

Lenta.ru

На территории завода «Азовсталь» вероятно находится канадский генерал. Об этом заявил официальный представитель Народной Милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

По словам Басурина, украинские военные, заблокированные на «Азовстали» пытаются прощупать обстановку и ищут возможность прорваться, а также не прекращают огонь.

Он также сообщил, что, по слухам, на территории завода находится один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти Организация Объединенных Наций (ООН). По словам Басурина, ранее в Минобороны Канады сообщали, что военнослужащий уволился из армии и переехал на Украину.

Басурин уверен, что ООН рассчитывает спасти «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».

Ранее Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду для подготовки к операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь».

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