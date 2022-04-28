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1 час назад

В Минобороны заявили, что российские военные сбили три украинские ракеты «Точка-У»

RT на русскомиещё 12

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за сутки российские военные сбили три украинские баллистические ракеты «Точка-У».

МО РФ: российские военные сбили три украинские ракеты «Точка-У»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В течение дня в районах населённых пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У», — заявил Конашенков.

Также было уничтожено семь беспилотников ВСУ и украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Ранее в Минобороны рассказали, что украинские военные, обстреливая Херсон ракетами «Точка-У», пытались поразить жилые кварталы города.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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