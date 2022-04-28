МО РФ: российские военные сбили три украинские ракеты «Точка-У»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за сутки российские военные сбили три украинские баллистические ракеты «Точка-У».

«В течение дня в районах населённых пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У», — заявил Конашенков.

Также было уничтожено семь беспилотников ВСУ и украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У».