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38 минут назад

В США оценили российскую систему «Витязь»

Lenta.ru

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» повысит возможности противовоздушной обороны и может стать угрозой для ударных самолетов. Такую оценку дал обозреватель американского издания The National Interest Крис Осборн.

В США оценили российскую систему «Витязь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор называет заявленные характеристики комплекса средней дальности, который может поражать цели в радиусе 60 километров на высоте до 30 километров. Пусковая установка 50П6Е комплекса С-350 несет 12 ракет. «Витязь» может поражать аэродинамические и баллистические цели.

Осборн предположил, что в комплексе С-350 внедрили наработки, которые также используют в системах С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей». Он отметил, что «Витязь» может стать проблемой для ударных самолетов.

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Ранее генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что концерн запустил в серийное производство зенитную ракетную систему (ЗРС) С-500 «Прометей».

В марте бывший пилот Военно-воздушных сил (ВВС) США Джон Венейбл назвал комплекс С-400 «Триумф» лидирующим в мире зенитным ракетным комплексом.

В ноябре 2021 года источник ТАСС, близкий к российскому оборонному ведомству, сообщил, что ЗРС С-500 и С-550 будут работать вместе с системой С-350.

Армия,Крис Осборн,Ян Новиков,Алмаз-Антей,
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