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27 минут назад

Минобороны: авиация ВКС России поразила 76 военных объектов Украины

ТК «Звезда»иещё 16

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 76 военных объектов украинской армии в течение дня. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. Как отметил представитель МО РФ, ударами уничтожены более 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей.

Минобороны: авиация ВКС России поразила 76 военных объектов Украины
Фото: тк звездатк звезда

«Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», - добавил Конашенков на брифинге.

Ранее съемочная группа «Звезды» подобралась к территории «Азовстали». Корреспондент Алексей Дегтярев решил пронаблюдать за тем, как с территории мариупольского предприятия должны выходить украинские националисты и мирные граждане, которые возможно находятся там.

Армия,Игорь Конашенков,Алексей Дегтярев,Минобороны России,
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