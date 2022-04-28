Минобороны: авиация ВКС России поразила 76 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 76 военных объектов украинской армии в течение дня. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. Как отметил представитель МО РФ, ударами уничтожены более 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей.