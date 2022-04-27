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47 минут назад

Посол РФ в КНР назвал проход эсминца США в Тайваньском проливе "хождением по грани"

ТАСС

Вашингтон ходит по грани в отношениях с Пекином, осуществляя провокации в зоне Тайваньского пролива. Об этом заявил в среду посол РФ в Китае Андрей Денисов в эфире телеканала "Россия-24", комментируя инцидент с проходом американского эсминца через пролив.

"Хождение по грани": посол РФ прокомментировал инцидент с эсминцем США
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"Это не такая материально-осязаемая военная угроза, а демонстрация намерений, некие сигналы негативного свойства, посылаемые в адрес Китая. Это в какой-то мере хождение по грани", - сказал он.

"Это то самое, как у нас любят говорить, "медведя тычут палкой", но в данном случае речь не о медведе, а о "тигре, которого дергают за усы", - заметил Денисов.

По словам дипломата, Пекин в связи с этим выразил Вашингтону протест.

"Конечно, такие вещи нетерпимы, Китай мимо этого не проходит. <…> Все это никак не улучшает обстановку в этой еще одной конфликтогенной зоне мира", - отметил посол.

Как ранее сообщило командование 7-го флота ВМС США, ракетный эсминец "Сэмпсон" во вторник совершил проход через Тайваньский пролив. В заявлении флота отмечалось, что действия корабля соответствовали международному праву.

Китай выразил протест из-за прохода в Тайваньском проливе американского эсминца

Армия,Андрей Денисов,
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