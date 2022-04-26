Пушилин заявил о необходимости нового этапа спецоперации

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что следует начинать следующий этап операции после выхода к границам Донецкой области. Об этом сообщается в эфире «Соловьев Live».
«Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми...» — сказал Пушилин.
По его словам, особое внимание надо уделять происходящему в Приднестровье и приграничных областях регионов РФ.
Другие подробности, связанные с дальнейшим ходом спецоперации, Пушилин не привел.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.