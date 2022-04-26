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52 минуты назад

На «Азовстали» попытались обмануть российских военных

Деловая газета "Взгляд"

Боевики, укрывающиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, попытались обмануть российских военных, чтобы скрытно отбуксировать танк, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Стешин сообщил в Telegram, что «азовстальские» опять вступили в переговоры, с 15.00 наши прекратили обстрелы, стало тихо, начали обсуждать условия сдачи и место».

Но сначала им не понравилось место – центральная проходная, они захотели другое, потом они предложили изменить время – «перенести на завтра или вообще на среду».

Тогда стало ясно, что боевики пытаются обмануть российских военных. С беспилотника они увидели «странную суету возле одного цеха» - выяснилось, что украинская сторона пытается буксировать танк, чтобы перетащить из цеха в цех.

«К переговорам сразу же подключились стратегические бомбардировщики Ту», – написал Стешин.

Ранее киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали». Напомним, глава российского государства Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

Стало известно о новой маскировке российских танков на Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что если украинских военных в Мариуполе уничтожат, Украина выйдет из переговоров с Россией.

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