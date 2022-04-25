Минобороны заявило об ударе по инфраструктуре для поставок оружия на Украине

Российские войска с помощью высокоточного оружия большой дальности поразили шесть железнодорожных тяговых подстанций на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Конашенков отметил, что эти объекты использовались для поставок западного вооружения для группировки Вооруженных сил Украины в Донбассе. Поражены были подстанции в районе станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень.