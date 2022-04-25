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29 минут назад

Минобороны заявило об ударе по инфраструктуре для поставок оружия на Украине

Lenta.ru

Российские войска с помощью высокоточного оружия большой дальности поразили шесть железнодорожных тяговых подстанций на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны заявило об ударе по инфраструктуре для поставок оружия на Украине
Фото: ТАССТАСС

Конашенков отметил, что эти объекты использовались для поставок западного вооружения для группировки Вооруженных сил Украины в Донбассе. Поражены были подстанции в районе станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень.

Ранее Конашенков также сообщил, что ударом высокоточного оружия был уничтожен штаб террористической группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России). Всего за последние сутки ракетами были поражены 27 объектов Украины, в том числе четыре командных точка и 16 опорных пунктов.

Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Правого сектора» на Украине

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,Правый сектор,
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