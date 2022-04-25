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28 минут назад

Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Правого сектора» на Украине

Lenta.ruиещё 2

Российскими высокоточными ракетами воздушного базирования на Украине был уничтожен штаб террористической группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России). Об этом в понедельник журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Правого сектора» на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он объяснил, что ракеты поразили 27 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых были уничтожены четыре пункта управления, склад боеприпасов и 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.

Конашенков уточнил, что уничтоженный штаб «Правого сектора» находился в районе города Новогродовка.

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Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,Правый сектор,
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