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1 час назад

На Украине появилась российская группировка "О"

Елена Прошина

На Украине заметили технику российских военных под буквой «О». О значении нового знака в своем Telegram-канале рассказал военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

На Украине появилась российская группировка "О"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О — значит Отважные», — написал он.

По словам Поддубного, именно парни из 30 бригады освободили село Лозовое, находящееся на территории Донецкой народной республики.

«Да. Z и V известные тактические обозначения, "О" же все время, что идет операция в тени. А парни хорошо дерутся и сейчас тоже воюют на Славянско-Краматорском направлении», — добавил журналист.

Напомним, что буквы Z и V на российской военной технике, находящейся на Украине, означают «За победу» и «Сила в правде».

Армия,Евгений Поддубный,
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