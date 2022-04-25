На Украине появилась российская группировка "О"

На Украине заметили технику российских военных под буквой «О». О значении нового знака в своем Telegram-канале рассказал военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«О — значит Отважные», — написал он.
По словам Поддубного, именно парни из 30 бригады освободили село Лозовое, находящееся на территории Донецкой народной республики.
«Да. Z и V известные тактические обозначения, "О" же все время, что идет операция в тени. А парни хорошо дерутся и сейчас тоже воюют на Славянско-Краматорском направлении», — добавил журналист.
Напомним, что буквы Z и V на российской военной технике, находящейся на Украине, означают «За победу» и «Сила в правде».