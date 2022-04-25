На Украине заметили российскую группировку «О»

В ходе спецоперации на Украине заметили технику российских военных под буквой «О». О значении нового знака рассказал в Telegram военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

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«"О" — значит Отважные», — объяснил репортер.

По данным военного журналиста, именно бригада группировки «О» освободила село Лозовое, которое находится на территории Донецкой народной республики (ДНР). Бойцы из этого подразделения направлены на Славянско-Краматорское направление.

Ранее Минобороны объяснило смысл букв Z и V на российской военной технике. В ведомстве заявили, что латинская буква Z на военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».