Два украинских беспилотника сбили в Курской области

Ранним утром 25 апреля в Курской области российские ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт написал в Telegram.

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Инцидент произошел в селе Боровское Рыльского района области.

Глава региона заявил, что жертв и разрушений в регионе нет.

«Ситуация полностью контролируется», - написал Старовойт.

В шести из семи граничащих с Украиной регионов России ранее ввели высокий («желтый») уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, некоторые районы Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.