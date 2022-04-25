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13 минут назад

Два беспилотника ВСУ сбиты в Курской области

Ранним утром 25 апреля в Курской области российские ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт написал в Telegram.

Два украинских беспилотника сбили в Курской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в селе Боровское Рыльского района области.

Глава региона заявил, что жертв и разрушений в регионе нет.

«Ситуация полностью контролируется», - написал Старовойт.

В шести из семи граничащих с Украиной регионов России ранее ввели высокий («желтый») уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, некоторые районы Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.

25 апреля также сообщалось о пожаре на нефтебазе в Брянске, его причина пока неизвестна. Причиной произошедшего 1 апреля пожара на нефтебазе в Белгороде власти назвали авиаудар с двух вертолетов ВС Украины.

Армия,Происшествия,Роман Старовойт,
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