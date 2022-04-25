Ракету «Сармат» назвали защитником России на ближайшие 30-40 лет

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о том, насколько важным является новейшая ракета «Сармат» для безопасности России.
По словам чиновника, межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования обеспечит России безопасность на ближайшие 30-40 лет. Связано это с тем, что в видимой перспективе американская система противоракетной обороны будет оставаться бессильной.
В то же время Рогозин отметил, что в данной им оценке «нет никакого бахвальства» — всё дело в том, что западные системы физически не успеют среагировать на заход «Сармата» в космос. А дальше ловить его тем более нет никакого смысла, так как на сегодняшний день это просто невозможно.
Напомним, что запуск ракеты «Сармат» состоялся на прошлой неделе — 20 апреля.