Ракету «Сармат» назвали защитником России на ближайшие 30-40 лет

По словам чиновника, межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования обеспечит России безопасность на ближайшие 30-40 лет. Связано это с тем, что в видимой перспективе американская система противоракетной обороны будет оставаться бессильной.

В то же время Рогозин отметил, что в данной им оценке «нет никакого бахвальства» — всё дело в том, что западные системы физически не успеют среагировать на заход «Сармата» в космос. А дальше ловить его тем более нет никакого смысла, так как на сегодняшний день это просто невозможно.