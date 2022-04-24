В США назвали новейшую угрозу для ПВО России и Китая

Американские военные собираются противостоять системам ПВО РФ и КНР с помощью современного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/ALQ-249. Об этом пишет News.ru со ссылкой на The National Interest.

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Отмечается, что комплекс будет монтироваться на американских военных самолетах РЭБ EA-18G Growler. По мнению экспертов, он сможет препятствовать работе российских ЗРК С-400 и китайских HQ-9.

Журналисты напомнили, что разработку системы AN/ALQ-249 ведет американская военно-промышленная компания Raytheon. Она предназначена для постановки помех для комплексов ПВО противника.