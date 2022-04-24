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39 минут назад

МО РФ сообщило об уничтожении цехов предприятия по производству взрывчатых веществ для ВСУ

ТАССиещё 6

Российские войска высокоточными ракетами наземного базирования уничтожили цеха предприятия по производству взрывчатых веществ для ВСУ в районе Павлограда. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

"Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил", - сказал Конашенков.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского Су-25

Кроме того, авиация ВКС РФ за ночь поразила 26 военных объектов Украины, уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона и до 150 националистов.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей", - сказал генерал.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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