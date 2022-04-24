В США раскритиковали поставки оружия Киеву

Американский телеканал Fox News обнародовал интервью с журналистом Гленном Гринвальдом о событиях на Украине , который рассказал, как Вашингтон поддерживает Киев . Автор материала отметил, что в Белом доме специально стараются затянуть конфликт.

При этом он задался вопросом, в чём заключается интерес простых американцев к событиям на Украине. Читатели в комментариях постарались дать ответ.

Американцы в нужде, а более трёх миллиардов долларов отправляются на Украину. Почему, например, нельзя было дать такие деньги в качестве помощи нуждающимся американцам? — удивился один из пользователей.

Другие его поддержали: «Реальный вопрос о трёх миллиардах [военной помощи Киеву], сколько с этого Джо [Байден] снимет сливок?», «Зачем нам посылать деньги на конфликт, в котором мы не участвуем?», «Они не хотят, чтобы это заканчивалось. Несложно в этом разобраться», «Отправьте Байдена на Украину, пожалуйста».