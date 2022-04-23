Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского Су-25

Средства ПВО РФ сбили в Харьковской области украинский самолет Су-25, также в районе Чернобаевки расчет "Панцирь-С" сбил в воздухе две тактические ракеты "Точка-У". Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. <…> В районе Сернобаевка расчетами зенитных ракетных-пушечных комплексов "Панцирь-С" сбиты в воздухе две тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня", - сказал он.

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По словам Конашенкова, также в течение ночи уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один Bayraktar TB2 над населенным пунктом Новая Заря Николаевской области.

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 11 военных объектов Украины, уничтожены до двух рот личного состава ВСУ, сообщил Конашенков.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Червонное.

Авиация ВКС РФ

Авиация ВКС России за ночь нанесла удары по 66 военным объектам Украины, в том числе трем складам ракетно-артиллерийского вооружения и 58 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, сообщил генерал-майор.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 66 военных объектов Украины. Среди них три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также в районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь три склада ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия

Ракетные войска и артиллерия сухопутных войск поразили 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, в том числе три вертолета Ми-8, сообщил представитель Минобороны.

"Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнено 1 098 огневых задач. В результате ударов уничтожены: три украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Чугуев, три установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" на окраине населенного пункта Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений", - сказал Конашенков.

По его словам, поражены 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 124 огневые позиции украинской артиллерии.

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 538 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2 471 танк и бронемашину ВСУ, а также 274 установки реактивных систем залпового огня, сообщил Конашенков.